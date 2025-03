Bonus asilo nido 2025, ritardi nella procedura e incertezze per le famiglie. Il punto della situazione

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilrappresenta un importante aiuto economico per lecon bambini fino a 3 anni che devono affrontare il pagamento delle rette degli asili. Nonostante la conferma del rinnovomisura anche per il, la piattaforma INPS per presentare le domande non è ancora attiva, generando preoccupazione tra i genitori.L'articoloper le. Il