Ilfattoquotidiano.it - Bonucci sulla crisi Juve: “La società non ci ha messo la faccia, Chiellini non può risolvere i problemi. Thiago Motta? Se vuoi vincere…”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo fatto una figura di m***a con l’Atalanta. Mi ha fatto male al cuore”. L’ex difensore dellantus Leonardonon usa mezzi termini per descrivere la prestazione dei bianconeri contro gli uomini di Gasperini, usciti vittoriosi dall‘Allianz Stadium con un clamoroso 0-4. “Per noi è una giornata dura, li ho visti in grande difficoltà. Non credo sia mai successa una cosa simile, con il pubblico che andava via prima del 90esimo. Lo Stadium delle ultime partite mette pressione a chi ha poca esperienza e leadership“, ha sottolineatoparalndo al podcast della Gazzetta dello Sport chiamato La Tripletta,Tante critiche stanno piovendo sull’allenatoreche per“propone un bel gioco, ma a volte fatica a concludere in porta. Per confermarlo anche senza Champions non saprei, dipende tutto da cosa