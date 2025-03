Terzotemponapoli.com - Bonucci: Napoli, scudetto possibile

Leggi su Terzotemponapoli.com

Le percentualidiLeonardoha le idee chiare sulla corsa al titolo di Serie A. Durante un’intervista rilasciata nel podcast de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Juventus ha espresso il suo pronostico sulla squadra favorita per la vittoria finale. Secondo lui, ilè in vantaggio con un 45% di possibilità di conquistare lo, seguito dall’Inter al 40% e dall’Atalanta al 15%.Un’analisi precisa che tiene conto del momento di forma delle squadre e del calendario, con ilche sembra aver trovato continuità dopo un periodo difficile.: L’impatto di Antonio Conteha anche sottolineato il ruolo cruciale di Antonio Conte nella corsa al titolo. “Il fattore Conte è decisivo”, ha dichiarato senza esitazioni. L’allenatore, arrivato a stagione in corso, ha saputo dare una svolta alla squadra partenopea.