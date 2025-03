Pianetamilan.it - Bonucci: “Juve, Motta va aspettato. Ma deve migliorare in un aspetto” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Leonardo, ex difensore dintus e Nazionale Italiana, ha parlato di Thiagoe della sua prima stagione in bianconeroOspite de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', Leonardo- ex difensore dintus, Milan e Nazionale Italiana, ha parlato della situazione di Thiagoalla, concentrandosi su unche l'allenatore dei bianconeri. Guarda il