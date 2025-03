Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Pietari Inkinen dirige l’Orchestra del Teatro Comunale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 marzo 2024- Domani alle 20.30 all’Auditorium Manzoni, nuovo appuntamento con la Stagione sinfonica delInken, direttore principale della Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern e direttore musicale della KBS Symphony Orchestra di Seul torna sul podio bolognese. Il pubblico sarà immerso nell’ascolto di due sinfonie: quella di Dmitrij Šostakovi?, nel cinquantenario della morte del compositore russo, e quella di Jean Sibelius, omaggio dialla sua terra. La storia delle composizioni Šostakovi? scrisse la Sinfonia n. 5 in re minore op. 47 nel 1937, in seguito agli attacchi del regime: la Quinta venne quindi presentata per un concerto a Leningrado - diretto da Evgenij Mravinskij e dedicato alla Decade della musica sovietica - e venne particolarmente apprezzata dal regime.