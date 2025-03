Sport.quotidiano.net - Bologna Champions, perché non provarci?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ildi Italiano vola, la Juve di Motta affonda. E a dieci giornate dalla fine, con 2 soli punti di divario in classifica e lo scontro diretto di maggio in programma al Dall’Ara, il sogno di ogni tifoso rossoblù è quello di riuscire a strappare laall’Icaro della panchina bianconera che qui un anno fa firmò un capolavoro ma che adesso rischia di emulare il triste epilogo di colui che per l’ambizione di volare troppo vicino al sole finì per sciogliere le ali. In realtà più che quella di Icaro in molti sotto le Due Torri per Thiago evocherebbero volentieri la figura di Giuda: ma questo attiene alle dinamiche di amore/odio del popolo tifoso. Poi ci sono i freddi numeri e i numeri dicono che per agguantare nuovamente un posto in, nell’ipotesi che le italiane nella massima competizione d’Europa la prossima stagione siano quattro (la quinta poltrona oggi è un’opzione lontana), ildi Italiano dovrebbe accumulare un bottino finale di 70 punti.