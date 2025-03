Lapresse.it - Bologna, 12enne aggredita alle spalle da un uomo e trascinata in ascensore

Una ragazzina di 12 anni è statain centro ada unche prima l’ha seguita e poi l’ha presasp, tappandole la bocca e spingendola all’interno di un edificio, fino all’interno dell’. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno14.30 in via San Felice.Lasi è divincolata e urlando ha messo in fuga l’. Sul posto è intervenuta la polizia e anche il 118. La ragazzina era molto spaventata ma non ha avuto bisogno di cure mediche. Al vaglio della le telecamere della zona che hanno ripreso l’episodio, sul quale indaga la Squadra mobile. L’aggressore sarebbe unsui 35 anni.