Anteprima24.it - Bollette alle stelle, Pd Sannio: “Famiglie ed imprese in difficoltà mentre il Governo cincischia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti«ormai: cosa sta succedendo? Negli ultimi quattro mesi la spesa media delleitaliane per luce e gas è salita a 777 euro. L’aumento è del 6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un effetto dirompente sui bilanci delle. Tuttavia è il gas, che rappresenta il 64 per cento della spesa complessiva, ad aver subito l’aumento più alto: +18,3 per cento su base annua. Tre fattori influenzano il rincaro dell’energia e contribuiscono all’esplosione del costo delleper cittadini e:• un mercato globale instabile;• la fine delle tariffe bloccate;• lo smantellamento del mercato tutelato.Quali le contromisure messe in campo dal‘Meloni, Tajani, Salvini’? Poche, senza visione e con scarsa efficacia.