Blitz del M5s al Parlamento europeo | Basta soldi alle armi La bandiera speciale cucita per Von der Leyen che se n’era andata

Il Movimento 5 stelle porta direttamente alla sua protesta contro i piani d’investimento massicci dell’Unione europea in difesa. «per le», si legge sullo striscione srotolato davanti al palazzo che ospita la sede dell’Euro. A guidare la delegazione, composta di una cinquantina tra deputati, senatori ed europarlamentari, lo stesso leader del Movimento Giuseppe Conte. Poi la protesta si è spostata dentro l’Aula, dove stamattina si discuteva proprio il piano da 800 miliardi per il «riarmo» presentato la scorsa settimana dalla Commissione Ue. «La presidente Von derverrà ricordata come quella che ha tradito i valori e la democrazia. L’Europa senza pace è morta. Per questo lascio sui banchi della Commissione laeuropeacon quella della pace.