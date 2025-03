Movieplayer.it - Black Widow tornerà nel MCU? Scarlett Johansson mette fine alle speculazioni una volta per tutte

Leggi su Movieplayer.it

, storica interprete di, rispondecontinuesul suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe. Da tempo circolano voci su un possibile rientro di alcuni volti storici degli Avengers nei futuri film del, tra cui Captain America e. Tuttavia, l'unico nome confermato finora è quello di Robert Downey Jr., chesul grande schermo, ma nei panni di Doctor Doom e non più come Iron Man. Dopo che Chris Evans ha escluso un suo ritorno nel ruolo di Steve Rogers, ora ancheha voluto esprimere il suo pensiero sulle teorie che vedono la sua Natasha Romanoff tornare in scena.ha interpretato il personaggio in numerosi film dei Marvel Studios, .