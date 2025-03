Unlimitednews.it - Bini Smaghi “Troppo sottovalutato l’aspetto demografico”

PALERMO (ITALPRESS) – "La demografia è un elemento che è stato: il picco delle nascite è stato nel 1964, con un milione, e adesso siamo sotto i 370mila. Questo ci fa capire l'urgenza di fare previdenza complementare: non è pensabile che in futuro l'Inps possa mantenere le pensioni come erano in passato". Lo sottolinea il vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr Simonea margine di un tavolo di confronto organizzato, a Villa Igiea a Palermo, in sinergia da Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps) e Arca Fondi Sgr.