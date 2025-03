Oasport.it - Biathlon, rivoluzionato il programma gare a Pokljuka. I nuovi orari

Leggi su Oasport.it

in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di2024-2025. Le temperature e le precipitazioni previste nei prossimi giorni hanno costretto l’IBU e gli organizzatori dell’evento sloveno ad effettuare alcune modifiche sostanziali al calendario settimanale e ai format di gara.Nel dettaglio, le individuali pianificate inizialmente tra giovedì (donne) e venerdì (uomini) verranno sostituite da due short individual che si terranno nella giornata di giovedì 13 marzo (donne alle ore 11.30, uomini alle 15.15). Venerdì non siggia e gli organizzatori avranno dunque la possibilità di sistemare la pista in vista delle competizioni del weekend.Un giorno di riposo che potrebbe anche essere sfruttato come opzione di riserva per lo svolgimento delle short individual.