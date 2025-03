Metropolitanmagazine.it - Biancaneve, la premiere hollywoodiana sarà senza red carpet date le polemiche contro il film

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Disney ospiterà la premièrediil 15 marzo, ma lo studio non stenderà il classico redcome fa di solito. I festeggiamenti includeranno un pre-party e una proiezione all’El Capitan Theatre con la star titolare Rachel Zegler e Gal Gadot, che interpreta la Regina Cattiva, che dovrebbero partecipare. Tuttavia, il rednon includerà le decine di media solitamente invitati dalla Disney a intervistare il cast alle sue anteprime. La coperturainvece limitata ai fotografi e alla troupe interna. Lo studio non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma la scelta è il risultato delleversie che circondano ildiretto da Marc Webb, che uscirà nelle sale il 21 marzo. Alcuni utenti della rete hanno messo in dubbio l’interpretazione dida parte di Zegler quando è stato annunciato il suo casting perché è un’attrice latina.