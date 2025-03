Ilfattoquotidiano.it - “Bettiol si è fermato ed è corso da Scaroni per soccorrerlo. Ho visto il dettaglio riguardando i miei scatti”: il fotografo alle Strade Bianche

L’incredibile caduta che hail fuoriclasse Tadej Pogacar rialzarsi e andare a vincere la, non è stata l’unica della gara. Anche l’azzurro Christianè franato a terra e purtroppo per lui non gli è andata bene come per lo sloveno. “Hotra la polvere Albertosceso dalla bici che stava soccorrendo il suo compagno di squadra, schiaffeggiandolo.”, ha raccontato ilJered Gruber.Il ciclista italiano, che si è dovuto ritirare per infortunio, è stato avvistato per terra su tratto di sterrato a bordo strada: “Mentre lasciavamo Lucignano d’Asso hoi colori della maglia del campione italiano sul ciglio della strada piegato nella polvere. Era Albertochinato sul suo compagno di squadra, Christian. ‘Dio, spero che sia solo incosciente’, mi dicevo.