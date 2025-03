Ilnapolista.it - Berrettini: «Non sono scaramantico, la ritengo una debolezza. Mio padre si è convertito al padel e siamo in lutto»

Leggi su Ilnapolista.it

Matteoospite al podcast Tintoria ha raccontato come è partita la sua giornata del 29 gennaio in cui hanno vinto la Coppa Davis. Alle ore 6.40 il cellulare squilla all’improvviso: era un agente dell’antidoping che lo avvisava di un test a sorpresa. «Ho recitato qualche Ave Maria per partire bene».Poi ha raccontato dell’incontro al Quirinale col Presidente Mattarella al Quirinale. «Mi ricordo solo un caldo assurdo, sudore e quella cavolo di cravatta che mi stringeva il collo. E poi le scarpe scomodissime. Ero molto emozionato, così tanto che non mi ricordo assolutamente cosa ho detto in quella sala». Un particolare che ha lasciato il segno: «Ero sveglio dalle 6.40 e speravo di trovare un buffet. Invece niente, ci hanno lasciato a stomaco vuoto».IlPoi una passaggio sulche adesso è entrato anche nella famiglia: «Ho unche si èa questo sport e noiin