Berrettini | L’antidoping è stressante sanno tutti i c… miei

(Adnkronos) – Matteo Berettini si è raccontato in una puntata di “Tintoria”, podcast di Stefano Rapone e Daniele Tinti. Tanti i temi toccati dal tennista azzurro, a cominciare dalla procedura dei test antidoping: “Devi dare uno slot di un’ora in tutto il giorno, in cui tu sai che sarai a casa o all’hotel. Tutte le sere io devo controllare se ho messo l’indirizzo giusto e loro potenzialmente tutte le mattine possono venire e dire ‘Ok, c’è da fare il test’. Quindii caz.. Dove sto, dove dormo.dove dormirò ed è un peso. È. Oltretutto – rivela- quando arriva l’ispettore bisogna fare pipì davanti a lui, le regole prevedono che ci si tiri giù i pantaloni fino alle caviglie.”.si è soffermato anche sulle difficoltà del tennis: “La persona che odio di più quando gioco sono io, ma devo imparare a perdonarmi.