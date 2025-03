Tvplay.it - Bernardeschi torna in Serie A per circa 5 milioni, la destinazione

Leggi su Tvplay.it

Dopo l’esperienza in MLS l’esterno italiano Federicosarebbe ora pronto are inA: ecco le ultime.Federicoè stato uno dei profili più interessanti come esterno destro a giocare inA nell’ultimo decennio. Un nome importante e di grande qualità che ha fatto prima le fortune della Fiorentina e poi (forse un pò meno) quelle della Juventus dove ha vinto diversi titoli a livello nazionale.inA per, la(Lapresse) TvPlayarrivò a Torino come un grandissimo esterno, poi però ha avuto tanti alti e bassi ed è stato cosi ‘vittima’ degli attacchi dei tifosi del club bianconero, grosse critiche e in molti non lo hanno apprezzato. Il giocatore si è cosi trasferito in MLS, nello specifico in Canada, dove la squadra di Toronto ha puntato su giocatori del nostro campionato come lui e Lorenzo Insigne.