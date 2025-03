Secoloditalia.it - Bergoglio come Ratzinger: Santa Maria Maggiore ha già preparato le stanze per il Papa

L’indiscrezione montata in queste ore, anticipata dal Secolo, trova ulteriori conferme. L’appartamento ospedalizzato aperFrancesco sarebbe già pronto ed allestito per alloggiare il pontefice, quando lascerà il policlinico Gemelli, con le apparecchiature necessarie ad assistere un degente dall’età avanzata, 88 anni, nella delicatissima condizione clinica che ormai tutto il mondo conosce. Perché allestire l’appartamento ospedalizzato ae non aMarta, dove ilrisiede dal primo giorno della sua elezione al soglio di Pietro?La spiegazione è presto detta.ha già anticipato in più occasioni da Jorge, ricoverato da 26 giorni al Gemelli per una polmonite bilaterale, la basilica romana è la sede deputata in caso di rinuncia.