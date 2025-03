Bergamonews.it - Bergamo si conferma la quinta provincia esportatrice italiana: boom della chimica, calano i rapporti con gli Usa

. Il valore delle esportazioni dinel trimestre totalizza 5.354 milioni di euro (+2,7% su base annua, contro variazioni del +3,2% in Lombardia e del +0,5% in Italia). Le importazioni sono state pari a 3.365 milioni (+9,3% tendenziale, contro +3,7% in Lombardia e ?0,1% in Italia). Il saldo trimestralebilancia commerciale diè positivo per 1.988 milioni, inferiore al saldo del trimestre corrispondente dell’anno scorso (2.133 milioni). Per quanto riguarda le prestazioni dei settori trainanti dell’exportle, la situazione è la seguente: macchinari (1.357 milioni, +0,9%), prodotti chimici (845 milioni, +16,7%), metalli di base (694 milioni, -7,6%), mezzi di trasporto (491 milioni, -9,2%), gomma e materie plastiche (425 milioni, -3,2%), apparecchi elettrici (374 milioni, +5,3%), alimentari (343 milioni, +7,3%) e tessile e abbigliamento (250 milioni, +6,2%).