Bere il vino in una conchiglia | l’esperienza mistica di un wine bar nascosto a Tokyo

c’è un posto dove ilnon si versa in un bicchiere, ma scivola dentro unao si raccoglie in una ciotola di terracotta. Non è un vezzo estetico, né un’idea da social. È un gesto primordiale, un ritorno all’origine del. Vineria Il Passaggio, nascosta tra le vie di Nihonbashi, non è un semplicebar, ma un luogo in cui ildiventa rito, materia, tempo sospeso.Un sorso di terra e di mareNon c’è lista infinita né scelte complicate. Si parte da una domanda: rosso o bianco? Poi tre possibilità, dal più leggero al più intenso. La bottiglia arriva, il proprietario la osserva, ne pesa il carattere e sceglie il contenitore perfetto. Unadalla curvatura ampia, una tazza di argilla porosa, una piccola anfora. Ilnon viene semplicemente versato: scorre, aderisce, si adatta.