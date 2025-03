Sportnews.eu - Bere alcolici prima dell’allenamento: cosa succede al tuo corpo

Cheal nostro fisico se beviamoe dopo un allenamento? Scopriamo gli effetti dell’alcol sul nostro.Consumare bevande alcoliche, lo sappiamo, non è certamente una buona abitudine. L’alcol incide profondamente (e negativamente) sulla nostra salute e sul nostro fisico, ed è sempre meglio evitarlo, o al massimo, consumarlo in quantità moderate, giusto ogni tanto, come strappo alla regola. Se l’alcol non comporta alcun beneficio sulla salute, figuriamoci se ci è di aiuto per un allenamento. È davvero così?Esercizi di gruppo in palestra (Sportnews.eu)In tanti affermano cheun sorso di vino rossodi una prestazione sportiva può comportare alcuni benefici. Ci si può fidare? Alcuni studi scientifici mettono in evidenza gli effetti dell’alcol sulle prestazioni sportive.