Veronasera.it - Bentegodi seconda al campionato regionale Over 20 di pesistica olimpica

Leggi su Veronasera.it

Dopo gli under 20, nel primo weekend di marzo, è stato il turno del20, organizzato dalla società Strong4Real, nella palestra di via Schiapparelli a Verona, in collaborazione con il ComitatoVeneto della FIPE (Federazione Italiana), il patrocinio del.