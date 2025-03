Benevento ritornano due manoscritti restaurati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Biblioteca (o Archivio) Capitolare di, piazza Orsini, 27, di pertinenza del Capitolo Metropolitano “Santa Maria Assunta” è in istituto di rilevanza internazionale per i fondi die di pergamene che custodisce. Si segnalano, in particolare, i codici in scrittura beneventana importanti testimoni per la paleografia, per la storia della liturgia e della musica, per la letteratura agiografica, etc.La conservazione e la tutela di questo patrimonio “unico” sono le condizioni preliminari per la valorizzazione e lo studio e in taluni casi necessitano costosi interventi di restauro per restituire il manufatto alla pubblica fruizione.Nell’analisi delle priorità si è deciso di intervenire su due. Il primo indicato con la segnatura Benev.