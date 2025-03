Anteprima24.it - Benevento, contro il Crotone assenti in sei: i convocati di Auteri

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 21 ie 6 gliper la sfida di domani serailal “Ciro Vigorito” che segnerà il ritorno sulla panchina deldi mister. A Ferrara, Nardi, Meccariello, Pinato e Agazzi si è aggiunto anche il capitano Berra per un problema muscolare che lo obbligherà a stare fuori per circa venti giorni. Rientra dalla squalifica Acampora. C’è Nunziante, tornato dallo stage con la Nazionale under 19. Portieri: Nunziante, Manfredini, LucatelliDifensori: Sena, Capellini, Tosca, Oukhadda, Viscardi, VeltriCentrocampisti: Talia, Prisco, Simonetti, Viviani, AcamporaAttaccanti: Lamesta, Starita, Borello, Carfora, Lanini, Manconi, Perlingieri L'articoloilin sei: idiproviene da Anteprima24.