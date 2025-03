Tpi.it - Belen Rodriguez: “Il patriarcato non si combatte con il c**o di fuori, ma difendendo i diritti. Ero in buco nero, sono sparita per sopravvivere”

: “Ilsi”Dalla depressione al rapporto con il suo corpo fino alla lotta alsi racconta senza filtri in un’intervista a La Repubblica. Tornata protagonista sul piccolo schermo con Only fun Comico show, in onda sul Nove, la showgirl argentina ha rivelato che cosa la diverte in questo momento: “I miei figli. La piccola chiacchiera tantissimo, vederli crescere mi rende felice. Poi rido per la gente che cade, però mi informo se si fanno male. Una volta un ragazzo passava in bicicletta, si è girato per guardarmi e ha infilato la ruota sui binari del tram”.La conduttrice parla anche della famosa imitazione di Virginia Raffaele: “All’inizio mi piaceva da morire. Dopo, ha perso un po’ di vista quello che doveva fare, detto senza rancore.