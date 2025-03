Donnapop.it - Belen Rodriguez e la frecciatina a Elodie: «Il patriarcato non si combatte con il culo di fuori»

Leggi su Donnapop.it

, da sempre una figura poliedrica nel panorama televisivo italiano, ha recentemente lanciato una, sollevando il tema dele della libertà femminile. Con il suo consueto mix di ironia e profondità,ha condiviso la sua opinione riguardo alla lotta contro il, sostenendo che il corpo delle donne non dovrebbe essere utilizzato come strumento di protesta.Il commento è arrivato in un periodo in cui le donne stanno lottando per la parità di diritti, ma anche per il riconoscimento del loro valore al di là dell’aspetto fisico.parla die lancia unaha espresso chiaramente il suo pensiero sule sul modo in cui alcune donne scelgono di affrontarlo. “Ilc’entra ben poco.