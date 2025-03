Dilei.it - Belen Rodriguez cede al corto, il nuovo taglio per la primavera 2025

Leggi su Dilei.it

Chi da tempo la segue lo sa, questo momento pareva non poter arrivare mai eppure qualcosa è cambiato: complice la leggera brezza primaverile dall’inebriante effluvio di rinascita,ha ceduto alla tentazione del cambio look. In che modo? Dicendo addio alla inseparabile lunga chioma in favore di una sorpresa.Il long bob diè (già) ildella: illookÈ davvero, almeno nella vita di: dopo un periodo lontano dai riflettori che è parso interminabile, per la showgirl argentina sembra essere finalmente giunto il tempo della effettiva rinascita. Questo attesissimocapitolo positivo, a seguito di qualche violento scossone che purtroppo fa parte della vita, ha avuto inizio con la ricomparsa sul piccolo schermo, precisamente su Real Time con Amore alla prova – La crisi del settimo anno e poi con Only fans Comico show sul canale Nove.