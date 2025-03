Juventusnews24.com - Behrami stronca Thiago Motta dopo Juve Atalanta: «Ha peccato di presunzione, mettendo in difficoltà i giocatori. Lui non ama i giocatori con leadership ma…»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell'ex centrocampista sui bianconeriL'ex calciatore Valonha parlato a Step on Football a DAZN per analizzare la sconfitta dellacontro l', soffermandosi sulle scelte di.PAROLE – «ha sbagliato,in. Sono stati messi nelle condizioni di fare una buona partita, non ama iconperché forse non riesce a gestirli e non riesce a metterci mano. Hadisulla preparazione della gara, ha voluto fare l'Inter di turno ma non ha la squadra per giocare così. Ti dovevi mettere basso e fare la gara come ha fatto il Cagliari e il Venezia».