Bcl sale sulle montagne russe. Dal meno 20 alla vittoria di nove

BASKET BALL CLUB LUCCA 94COLLEGE BORGOMANERO 85 BASKET BALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Drocker 13, Lippi, Dubois 9, Barsanti 11, Simonetti 11, Del Debbio 18, Vignali, Pierini 12, Candigliota, Trentin 20. All. Olivieri. COLLEGE BASKET BORGOMANERO: Oliveri, Giustina, Broggi 21, Benzoni 14, Asani 3, Piccirilli 3, Gaiola 4, D’Amelio 11, Bazan 19, Osagie, Osasuyi 8, Rupil 2. All. Di Cerbo. Arbitri: Russo e Baldini di Firenze. Note: parziali 24-33, 34-61; 61-75. Benvenuti. La squadra di casa subisce per 30’, i piemontesi avanti di 27 all’intervallo lungo grazie ad un parziale di 28-10, ma proprio allora la Olivieri band comincia a giocare quando pensava di aver perso e con un controbreak di 33-10 nell’ultimo segmento di partita ribalta il match imponendosi addirittura di 9.