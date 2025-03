Sololaroma.it - Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Streaming Gratis e Diretta: Kompany verso i quarti

È di nuovo tempo di Champions League, con un martedì 11 marzo, il primo della due giorni della massima competizione europea che chiuderà il sipario sugli ottavi di finale, che preannuncia spettacolo. C’è l’Inter per quanto riguarda la fetta italiana, che deve chiudere la pratica Feyenoord dopo lo 0-2 a due dell’andata, e con Barcellona-Benfica e Liverpool-PSG anche il derby tedesco tra. Fischio d’inizio alla 21:00 alla BayArena, ma persembrano una pura formalità, dopo il 3-0 rifilato alle Aspirine nella gara d’andata.Una settimana decisamente difficile da digerire in effetti per la banda di Xabi Alonso, che ha prima perso malamente in Baviera in Champions League ed è poi caduta in casa con il Wolfsburg, non sfruttando il contemporaneo passo falso dele rimanendo al -8 dalla vetta.