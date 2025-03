Ilrestodelcarlino.it - Bastoni, c’è fiducia sulle sue condizioni

Ripresa degli allenamenti, ieri, per i bianconeri che dopo il pari di Brescia, ora preparano la sfida con lo Spezia, in programma sabato al Manuzzi, alle 15. Fermo – a riposo precauzionale – Simone. Il centrocampista, tra l’altro ex di turno, a Brescia era uscito dal campo anzitempo per un fastiodio agli adduttori. Fastidio che non preoccuperebbe particolarmente lo staff medico, fiduciosodel calciatore che, quindi, sabato dovrebbe essere della partita. Le suesono chiaramente da valutare in questi giorni, ma intanto questa è già una buona notizia. Tanto più che per sabato si contano già diverse assenze. Mister Michele Mignani dovrà, infatti, fare a meno sia di Massimiliano Mangraviti che di Mirko Antonucci per squalifica. Oggi i due calciatori saranno appiedati per un turno dal giudice sportivo.