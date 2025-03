Liberoquotidiano.it - "Basta soldi alle armi", la protesta del M5s all'Eurocamera di Strasburgo

(Agenzia Vista), 11 marzo 2025 “La Presidente Von der Leyen verrà ricordata come quella che ha tradito i valori e la democrazia. L'Europa senza pace è morta. Per questo lascio nei banchi della Commissione la bandiera europea cucita con quella della pace. Per non dimenticarlo mai”, con queste parole Danilo Della V, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, consegna in aula nel banco vuoto occupato in precedenza da Ursula Von der Leyen una bandiera europea cucita con quella della pace. “Oggi tutto il Movimento 5 Stelle è qui acon il suo leader e i suoi eletti nazionali ed europei. Le portiamo la voce del popolo che è stanco di questa guerra senza fine e vuole solo pace e prosperità. Il piano RearmEU è una dichiarazione di guerra, non si sa a chi o a cosa, è un attacco ai cittadini europei perché sposta miliardi di euro dal sociale, dalla sanità alla militarizzazione.