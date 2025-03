Basta armi Usa | coi nuovi fondi Ue si potranno comprare solo made in Europe La svolta di Von der Leyen che fa felice la Francia

Leggi su Open.online

Centinaia di miliardi di risorse aggiuntive da spendere in, certo. Ma nonqualsiasi:in. È quanto ha chiarito oggi Ursula von derin un passaggio del suo discorso al Parlamentoo dedicato al piano ReArm. Dei complessivi 800 miliardi che l’Ue mira a generare col piano – che Giorgia Meloni vorrebbe far rinominare “Defend” – la Commissione gestirà in via diretta un fondo da 150 miliardi. Si chiamerà Safe, ha detto oggi von der(Security Action for) ed offrirà prestiti agli Stati membri che vorranno usufruirne per costruire «capacità strategiche in alcuni domini selezionati: dalla difesa aerea ai droni, dagli strumenti strategici al cyber, in modo da massimizzare l’impatto dei nostri investimenti». Ma c’è un altro nuovo paletto rilevante, appunto, ed è quello sulla provenienza dei sistemi che verranno acquistati con Safe: «Questi prestiti dovranno finanziare gli acquisti presso i produttorii, per contribuire al rilancio della nostra industria della difesa.