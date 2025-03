Basta ai quiz di ingresso per accedere a Medicina | approvata alla Camera la riforma per l’accesso ai corsi universitari

Leggi su Open.online

Addio aidiper la facoltà dial corso di laurea diventa libero per i primi sei mesi. Ma peragli anni successivi sarà necessario ottenere un punteggio utile in una graduatoria nazionale unica. Queste le novità contenute nellain via definitiva d(con il voto contrario delle opposizioni, che parlano di bluff). Il ddl contiene una delega al governo che, entro 12 mesi, dovrà adottare uno o più decreti legislativi con l’obiettivo di rivedere le modalità di accesso aidi laurea magistrale ine chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria. «Già dal prossimo anno non ci saranno i test a crocette», sottolinea la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. «Finalmente cambia un sistema che ha tenuto chiuse per troppo tempo le porte dell’università e ha costretto i ragazzi a sottoporsigogna di test inutili che erano diventati una specie di roulette russa conbase una formazione costosissima e totalmente inutile».