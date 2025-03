.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, c’è l’infrasettimanale

Al PalaPanzini mercoledì 12 marzo arriva alle ore 21 il Vasto ed è uno scontro diretto, 11 marzo 2025 – Tre vittorie consecutive, ma è quella in arrivo la partita più importante fino ad ora nella seconda fase della.Nel turno infrasettimanale, quinta delle dodici giornate della fase salvezza, laaffronta omercoledì 12 marzo alle ore 21 in casa il Vasto: match fondamentale., reduce da tre vittorie consecutive, è salita infatti a 18 punti (partiva dai 12 conquistati nella prima fase) e per la prima volta è tre le prime tre delle dodici squadre del girone: ciò significa che se il campionato finisse ora, lasarebbe salva senza dover disputare i play-out, prvilegio che spetta soltanto alle prime tre di questa fase.Con 18 puntiè alla apri del Vasto e dietro solo al Val di Ceppo a 20 ma ad inseguire ha una fitta schiera di squadre a 16 in una classifica ancora cortissima: insomma non c’è da cullarsi sugli allori, ma la partita contro il Vasto, che, proveniente da un altro girone, non è mai stato affrontato in questo campionato, è chiaramente uno spartiacque determinante.