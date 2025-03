Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant, volta pagina. Domani c’è Milano

Rimane il rammarico per una vittoria che sembrava in pugno, sfumata invece negli ultimi possessi, ma non c’è tempo di rimuginare perchésera si torna già in campo e l’occasione è di quelle ghiotte per ripartire di slancio. L’umore non può essere dei migliori in casadopo la sconfitta in volata sul parquet della Sangiorgese, ma nel gruppo biancazzurro c’è la consapevolezza che quello in terra lombarda possa essere solo un inciampo, e che il cammino potrà riprendere giàsera nel turno infrasettimanale contro Social Osa. Ci si era fatti la bocca buona, Ferrara non perdeva in campionato da due mesi e mezzo e in trasferta addirittura da quattro, ma uno stop ci può stare a maggior ragione su un campo dove parecchie squadre incontreranno difficoltà, ed altre – anche le più quotate, vedasi Monfalcone – hanno perso in maniera netta.