Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus batte Trento 80-75 e riaggancia Brescia in vetta

Bologna, 10 marzo 2025 – LaSegafredo Bologna si prende lo scontro ad altissima quotando 80-75 la Dolomiti Energiain una sfida tutta a tinte bianconere e torna inal campionato diA diin coabitazione con la Germani. La chiave del successo degli uomini di coach Dusko Ivanovic, rimasti in testa per quasi tutto l’arco dei 40’ ma senza riuscire ad assestare una vera e propria spallata apur avendo toccato anche il +15, è racchiusa nell’eccellente lavoro della difesa, che non ha permesso adi mettersi bene in ritmo e di completare l’aggancio. In attacco è stato invece decisivo il contributo di un Isaia Cordinier devastante: il francese ha portato a casa un bottino di 23 punti (16 segnati nella sola prima metà di gara), 7 assist e 5 rimbalzi.