Sport.quotidiano.net - Basket Nel torneo “Coppa Carnevale“ ottimo piazzamento per l’Under 17. Non superano le qualificazioni gli i Under 14 e 15. L’Audax di Gallerini si classifica al quarto posto

Uncon17 è il migliordelle tre squadre del(c’erano anche gli14 e gli15) che hanno partecipato alla quarta edizione della ““, la kermesse digiovanile che ha visto la partecipazione di 55 squadre provenienti da 13 regioni italiane, oltre ai francesi di Grenoble, su 11 campi tra Carrara e Pisa, tra cui anche il palazzetto di Avenza. Nel girone di qualificazione la squadra allenata da Paoloha battuto i francesi di Ltmb Grenoble per 47-27 (parziali 7-9, 16-17, 31-19), i torinesi del Grugliasco A per 72-11 (parziali 13-3, 25-5, 52-7) e i bresciani del Castegnato per 68-54 (11-14, 33-31, 51-48). In semifinale sono invece stati sconfitti dal Viareggio per 63-65 e si sonoti alnella categoria non disputando la finale per il terzoper ragioni logistiche.