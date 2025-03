Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 21a giornata di A. Totè ci prova, Assui la novità

Leggi su Oasport.it

Ancora una, la 21a, in archivio per quanto riguarda la Serie A 2024-2025, e ancora un occhio al contingente italiano in scena sui parquet del fine settimana. Non solo, però, visto che al lunedì si è giocata Virtus Bologna-Trento, il big match assoluto. Ma andiamo con ordine.Continua la parabola particolare di Leonardo, alla sua migliore stagione nell’esatto momento in cui Napoli sta lottando per mantenere il posto in Serie A. E, al momento, la situazione vede i partenopei a 10 assieme a Pistoia, con il trio Varese-Cremona-Scafati due punti più in su, Sassari a quattro e Treviso a sei. Per il centrosocietà campana la sconfitta contro la Vanoli porta comunque un 27 di valutazione con 21 punti e 9/11 da due, 5 rimbalzi e 8 falli subiti. Che sia ormai un punto fermo di Napoli è abbastanza chiaro, ma di un qualche tipo di aiuto avrà bisogno.