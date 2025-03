Gqitalia.it - Barry Keoghan è arrivato alle sfilate di Parigi con una Jaguar che nessuno aveva mai guidato prima

L'mo vista in antenella sededi Gaydon (Uk), poi era stata svelata a Miami durante l'Art Week, ed eccola ora debuttare in Europa: parliamo della nuovissimaType 00 Concept che ha sfilato adurante la Fashion Week in una versione tutta nuova, French Ultramarine, una tonalità di blu opaco che ne enfatizza il design essenziale.Tra gli elementi distintivi ci sono i lingotti in ottone dietro i passaruota anteriori e le portiere a farfalla. L’abitacolo è altrettanto minimalista, con sedili dal design futuristico e una consolle centrale con due display digitali. Non c'è nemmeno il lunotto posteriore, sostituito da un pannello elettrico che funge da portellone.Sul fronte tecnico, la Type 00 di serie avrà un’autonomia fino a 770 km nel ciclo WLTP e un'architettura a 800V che permetterà di ricaricare fino a 321 km in soli 15 minuti.