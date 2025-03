Barry Keoghan con un Omega da urlo e una Jaguar pazzesca ha fatto del suo arrivo a Parigi la sua candidatura a 007

Leggi su Gqitalia.it

Per, bere l'acqua della vasca da bagno di Jacob Elordi in Saltburn o condividere la ribalta dei Golden Globe con un'asina di nome chiamata Jenny nel film Gli spiriti dell'isola (The Banshees of Inisherin) è solamente un lavoro di quotidiana amministrazione. Siamo al cospetto di un uomo che sa spaziare.Se hai un ingaggio da attore di questo calibro, il calendario si riempie di eventi interessanti a cui partecipare, come la Fashion Week di. Nel caso di, si tratta di assistere allo show dei suoi amici stilisti in prima fila da Valentino, mentre sfoggia una giacca misteriosa che potrebbe indicare o meno che è tornato a frequentare Sabrina Carpenter (questo lo lasciamo ai pettegolezzi di internet).Come avrai intuito,non è timido, in generale, ma in particolare quando si tratta di apparire in pubblico.