Juventusnews24.com - Baroni dopo il mancato sorpasso della Lazio: «Ho visto la delusione negli occhi della squadra, hanno dato tutto ed è un punto importante»

di Redazione JuventusNews24il: tutte le dichiarazioni dell’allenatoreil pareggio contro l’UdineseL’allenatoreha parlato a DAZNil pareggio contro l’Udinese che non ha permesso ai biancocelesti di superare la Juve in classifica.SULLA PRESTAZIONE – «Holae questo mi fa piacere. Io penso che sia undi valore, non siamo riusciti a dare il nostro ritmo ma siamo sempre rimasti dentro la partita. Io credo che lahaed era, queste partite si affrontano anche così»SULL’UDINESE – «Loro venivano da 4 vittorie e un pareggio a Napoli nelle ultime 5 partite. Ha fisicità e avevamo bisogno di brillantezza per uscire fuori. Laha avuto una grande tenuta mentale e da questodi vista ho detto ai ragazzi che è un