Barletta, anziana salvata da un incendio in casa dai vicini

Un principio d’ha rischiato di trasformarsi in una situazione ben più grave in un appartamento al quinto piano di una palazzina situata in via Renato Coletta, nel centro di. All’interno dell’abitazione si trovava un’signora, che è stata prontamente soccorsa daidopo essersi accorti delle fiamme.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno operato con un’autobotte e un’autoscala per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. A supporto delle operazioni è giunta anche una pattuglia della polizia locale, che ha provveduto a bloccare il traffico nella zona, particolarmente frequentata.Grazie al rapido intervento, l’è stato circoscritto senza conseguenze gravi, evitando danni maggiori sia alla donna coinvolta che agli altri residenti dello stabile.