Bargiggia stronca Thiago Motta: «È il primo responsabile della figuraccia con l'Atalanta. Vi elenco tutti i suoi errori»

Paolo Bargiggia ha commentato Juve Atalanta: le dichiarazioni sui social da parte del giornalista dopo il 4-0 dello Stadium. Così Paolo Bargiggia su X dopo Juve–Atalanta. Il suo commento sui bianconeri: «Va bene l'ottima prestazione dell'Atalanta ma, sul piano tattico e caratteriale, la Juventus si è suicidata con le sue mani. Thiago Motta è il primo responsabile: Yildiz soprattutto e Gonzalez schierati sulla fascia sbagliata. I primi cambi, senza senso sullo svantaggio. Vlahovic umiliato in panca e messo in campo a meno di 15? dalla fine. Undici giocatori dominati dagli avversari sulla ferocia e sulla determinazione sono figli di un allenatore che non è stato bravo a trasmettere carattere e personalità alla sua squadra».