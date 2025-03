Serieanews.com - Barella l’insostituibile: 25 milioni e l’Inter pesca il jolly

Almanca un vero vice. Ecco perché la dirigenza sta puntando su un centrocampista che potrebbe essere la mossa giusta per il futuro: 25il(Foto: LaPresse) – serieanews.comProvate a pensarci un attimo. Neldi oggi puoi concederti il lusso di far riposare praticamente chiunque. Calhanoglu? C’è Asllani che, nel suo, se la cava. Thuram e Lautaro? Ok, qualche storcere di naso, ma tra Taremi e Arnautovic ti inventi qualcosa. Pavard? Ci sono Darmian e Bisseck.Ma Nicolò, no. Non c’è un vero piano B per il numero 23. E non è solo una sensazione: è un dato di fatto. Il sardo è quello che tiene insieme i pezzi. Corre, contrasta, si inserisce, guida, rincorre l’avversario e dà respiro ai compagni. È sempre lì. Presente, pure troppo, perché a un certo punto anche i polmoni diavranno bisogno di riposo.