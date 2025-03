Inter-news.it - Barcellona prima squadra ai quarti: Benfica KO! Raphinha show

Ilregola il3-1 in Spagna, dopo aver vinto anche la partita di andata per 1-0 a Lisbona. Grande partita di.SUPERIORITÀ – Al Montjuic va in scena il primo ottavo di finale di ritorno di Champions League:. Si riparte dallo 0-1 dell’andata a favore dei blaugrana. Il primo tempo è pirotecnico con ben quattro gol messi a referto. Il match si sblocca dopo 11? per la rete del brasiliano, grande protagonista della serata in Catalogna. Ilnon ci sta e dopo due minuti pareggia immediatamente i conti con l’ex difensore del Manchester City Otamendi. Bravo il nazionale argentino a trafiggere l’ex Juventus Szczesny. Ma la situazione di equilibrio della partita dura pochissimo però a 27? il fenomeno Lamine Yamal riporta in vantaggio ladi Hansi Flick.