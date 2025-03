Sololaroma.it - Barcellona-Benfica 3-1, Raphinha sugli scudi: Flick ai quarti di Champions

La 3 giorni di coppe europee si è finalmente aperta ed è pronta a regalarci grande spettacolo. La prima competizione a finire sotto la luce dei riflettori è laLeague, con il quadro degli ottavi di finale di ritorno che va delineato. La prima squadra ad aver strappato il ticket per idella Coppa Campioni è il, che è sceso in campo oggi 11 marzo alle 18:45 contro ilallo stadio Lluis Companys. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dei blaugrana, che hanno convinto davanti al loro caldo pubblico.Succede tutto, di fatto, nel primo tempo.porta in vantaggio i catalani all’11’, con Nicolas Otamendi che pareggia i conti dopo soli due minuti. I ragazzi guidati da Hansinon accusano però il colpo e trovano prima il 2-1 con Lamine Yamal e poi il definitivo tris con l’autore della prima rete, che sigla la sua personale doppietta.