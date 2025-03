Bankitalia, a gennaio limatura tassi nuovi mutui e calo per imprese

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 mar. (askanews) – Continuano a limarsi ibancari suialle famiglie in Italia, mentre diminuiscono anche isui prestiti alle. La dinamica complessiva del credito risulta quasi stabile, con aumenti per le famiglie mentre prosegue, pur smorzandosi, ildei prestiti alle. E’ la fotografia scattata dall’ultima indagine “Banche e moneta”, pubblicata dalla Banca d’Italia. Adi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, o Taeg) si sono collocati al 3,50 per cento, dal 3,55 per cento su dicembre. Invece il tasso medio sulle nuove erogazioni di credito al consumo è salito al 10,50 per cento, dal 10,09 per cento nel mese precedente.