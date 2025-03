Quotidiano.net - Banca Ifis, via libera dell’Antitrust all’acquisizione di illimity Bank

Nuovo passo avanti perverso l’acquisto di. Ieri l’Antitrust ha comunicato il proprio via"senza alcuna condizione, limitazione e prescrizione" a procedere con l’iter autorizzativo per l’opas sull’istituto fondato dall’ex ministro Corrado Passera. A questo puntoattende solo il semaforo verde daitalia per poter pubblicare il prospetto d’offerta e comunicare al mercato la data di apertura del periodo di adesione. Va così delineandosi una delle tante partite aperte nel complesso quadro del risikorio italiano. Partita in cui lapresieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio era entrata lo scorso 8 gennaio, con l’annuncio a sorpresa di voler rilevarecon una offerta mista di carta e denaro: 0,1 azioni di nuova emissione per ogni azione di, oltre ad un compenso di 1,414 euro per ciascuna azione.