Thesocialpost.it - Bambino di 2 anni diventa cieco dopo aver contratto l’herpes labiale nell’occhio a causa di un bacio

Sette mesi fa, quello che sembrava un banale fastidio agli occhi si è trasformato in un incubo per la famiglia di Juwan, undi duecolpito da un herpes alla cornea. La madre, Michelle Saaiman, 36, non avrebbe mai immaginato che un semplicepotessee conseguenze così devastanti.Leggi anche: Contraeper unda neonato, la madre: “Soffrirà per tutta la vita”Un’infezione sottovalutataL’inizio della vicenda risale a sette mesi fa, quando Juwan ha manifestato un’infiammazione oculare che, nonostante i trattamenti antibiotici, non migliorava.numerosi esami, i medici hanno diagnosticato la presenza del virus herpes simplex (HSV) nella cornea del, probabilmente trasmesso tramite unda una persona con un’herpesattivo.“Sono rimasta scioccata quando il medico mi ha detto che mio figlio aveva un’herpes che cresceva sulla cornea.